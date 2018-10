Scontro tra due auto a Padula, 50enne in ospedale

Scontro tra due auto, in località Voltacammino, nel comune di Padula. Una Fiat Croma, guidata da un ragazzo di 20 anni di Sant'Arsenio, si è scontrata con una Fiat 600, guidata da un uomo di 50 anni, residente a Buonabitacolo. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Sala Consilina per ricostruire la dinamica e per i rilievi del caso. A causa dell'impatto, ad avere la peggio è stato il 50enne, soccorso e poi trasferito dal personale del 118 all'ospedale “Luigi Curto” di Polla. Le sue condizione sarebbero sotto controllo.