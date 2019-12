Padula, il liceo scientifico “Pisacane” accoglie le Forze Armate

Interesse e partecipazione da parte degli alunni delle classi quinte del liceo scientifico “Pisacane” di Padula in occasione dell'incontro con i rappresentanti dell’Esercito. L'incontro ha segnato l’inizio dell'interlocuzione istituzionale tra il Pisacane e le Forze Armate nell’ambito dei “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” che vede insieme il Ministero dell’’Istruzione dell’Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Difesa sulla base di un protocollo siglato nel 2017. Il Pisacane è tra i primi istituti scolastici coinvolti del progetto.

L'iniziativa

Il team, composto da personale maschile e femminile dell’8° Reggimento Artiglieria Terrestre “Pasubio” di stanza a Persano di tutte le categorie ordinative, ha concentrato l’attenzione sui bandi e sulle prospettive lavorative future dopo il liceo anche mediante la proiezione di filmati informativi. Inoltre ragazze e ragazzi del Pisacane nei prossimi mesi avranno la possibilità di visitare la caserma dell’Esercito per toccare con mano l’esperienza di vita militare. Al termine dell’incontro, gli alunni si sono trattenuti per quasi due ore con i membri dell’Esercito inondandoli letteralmente di domande dando vita ad un dibattito vivace e stimolante.

