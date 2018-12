Padula, smontano il portone di una casa per rubare: è caccia ai ladri

Continuano i furti nei comuni del Vallo di Diano. L’ultimo si è verificato all’interno di un’abitazione situata nei pressi della Certosa di San Lorenzo a Padula.

Il bottino

Per mettere a segno il colpo, i ladri hanno smantellato il portone d’ingresso e una porta approfittando dell’assenza dei proprietari della casa. Poi, in pochi minuti, hanno sradicato dal muro la cassaforte portando via gioielli, banconote, computer, televisori e giocattoli. Una volta rientrati a casa, i proprietari hanno fatto l’amara scoperta denunciando l’accaduto ai carabinieri.