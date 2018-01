Padula, ruba 100 euro di parmigiano: denunciato romeno

I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, diretti dal Capitano Davide Acquaviva, hanno denunciato un 34enne, di origini rumene, per furto di generi alimentari. I militari della Stazione di Padula, impegnati in servizi perlustrativi di controllo del territorio, avevano controllato un’autovettura con targa rumena, con a bordo il giovane il quale, alla vista dei militari, aveva tentato di occultare una borsa al di sotto del sedile. Insospettiti, i militari avevano verificato che all’interno della busta si trovavano una dozzina di confezioni di Parmigiano Reggiano DOC, sprovvisti del dispositivo antitaccheggio e, attraverso immediate indagini, accertavano che il giovane, domiciliato nel cosentino, aveva pochi minuti prima abilmente sottratto tali beni da un supermercato padulese. La merce, del valore di circa 100 euro, è stata sottoposta a sequestro, per la successiva restituzione all’avente diritto. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Lagonegro