Rapina armata in una tabaccheria a Padula: bandito in fuga

Momenti di tensione, questa mattina, a Padula dove si è verificata una rapina ai danni di una tabaccheria situata in località Tempone. Secondo una prima ricostruzione, un uomo con il volto travisato dal passamontagna e con in mano una pistola, ha fatto irruzione all’interno dell’attività commerciale intimando al titolare di consegnargli il denaro contenuto nella cassa. Poi si è fuggito con il bottino.

Le indagini

Il commerciante, sotto choc, ha allertato i carabinieri che, in poco tempo, sono giunti sul posto per avviare le indagini. Al vaglio degli inquirenti le telecamere di videosorveglianza per riuscire a risalire all’identità del bandito.