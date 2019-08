In vacanza a Paestum e non paga il conto: le foto finiscono su fb

Una famiglia in vacanza a Paestum scappa via senza saldare il conto. E' accaduto in un villaggio turistico in Via Sterpinia e la titolare ha denunciato tutto.

L'identikit

E' stato pubblicato sulla pagina facebook dell'albergo, corredato da foto. La famiglia - una coppia con tre figli - ha eluso il controllo del personale e ha lasciato l'albergo dimenticando di pagare 560 euro. L’uomo avrebbe riferito di essere un agente della Polizia di Stato. Dopo l'acconto di 240 euro avvenuto a mezzo bonifico bancario, i titolari dell'albergo attendevano il saldo che non si è materializzato. I clienti non hanno risposto al telefono e la struttura alberghiera ha incaricato un avvocato per il recupero delle somme dovute.