Paestum, chiude l’ufficio postale: ecco le alternative

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Paestum, in via Torre di Paestum, resterà chiuso a partire dal 10 luglio per la realizzazione di lavori di adeguamento normativo.

Le filiali

Durante tale periodo, i cittadini potranno usufruire in alternativa degli uffici postali di Capaccio Scalo, con orario da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 19.05 ed il sabato dalle 8.20 alle 12.35 (escluso il solo periodo dal 23 al 31 luglio durante il quale il turno pomeridiano sarà sospeso per razionalizzazione estiva); Ponte Barizzo, con orario da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.45 ed il sabato dalle 8.20 alle 12.45. La riapertura dell’ufficio di Paestum è prevista per il 20 luglio.