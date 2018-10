Paestum, coppia di sposi derubata durante la "prima notte" di nozze

Un coppia di sposi della Piana del Sele è stata derubata mentre trascorreva la prima notte di nozze in un noto albergo di Capaccio Paestum.

La dinamica

I ladri sono entrati in azione poco dopo le sei del mattino quando gli sposi si sono recati all’interno di una delle dependance situate alle spalle del resort per trascorrere la loro prima notte da marito e moglie. Prima di mettersi a letto – riporta La Città - hanno svuotato la valigetta con le buste di nozze, riponendo il contenuto in una cassaforte. Poi, lasciato tutto il resto nell’anticamera, si sono abbandonati ad un sonno profondo. Una volta entrati nella stanza, i malviventi hanno cercato di rubare il prezioso bottino ma non ci sono riusciti. Alla fine sono riusciti a portare via soltanto la borsa contenente i biglietti di auguri, uno smartphone di ultima generazione e una smart TV di 50 pollici di proprietà del resort.

La denuncia

Al risveglio la coppia, resasi conto dell’accaduto, ha chiesto aiuto al personale dell’albergo. E così sul posto sono intervenute delle pattuglie di carabinieri per rilevare la presenza di possibili impronte digitali. Le indagini sono in corso.