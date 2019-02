Paestum per tutti, esperienze coinvolgenti dedicate alle persone con disabilità

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Siamo il primo Parco Archeologico in Italia ad essere stato selezionato dal progetto Emozionabile, che sceglie esperienze emotivamente coinvolgenti dedicate alle persone con disabilità e Paestum ne offre davvero tante! Attraverso il portale Emozionabile.it, potrete trovare tutte le informazioni utili per l’accessibilità e per la vivibilità delle esperienze proposte: visite guidate al santuario meridionale, con ingresso nella Basilica, l’unico tempio greco in cui possono entrare anche le persone in carrozzina; percorsi tattili e olfattivi per non vedenti e ipovedenti; visite in lis; esperienze indimenticabili nei depositi del museo, anche per persone con difficoltà nello spettro autistico grazie alla presenza di personale qualificato e materiali innovativi.

Paestum è per tutti e per ciascuno. Non resta che scegliere l’esperienza desiderata, riempiendosi l’anima di sensazioni nuove, profonde, straordinarie… assolutamente emozion-abili!​