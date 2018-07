Sottrae pietre dal Parco Archeologico di Paestum: turista americano le restituisce

Un turista americano, J.T, che vive nello Stato di Washington, agli inizi degli anni ’70 visitò con la sua famiglia il Parco Archeologico di Paestum.

Il caso

Di recente, guardando un programma televisivo sulle bellezze storiche della Città dei Tempi, gli sono venuti in mente tanti ricordi, tra cui alcune piccole tessere di un mosaico che ingenuamente sottrasse proprio durante il suo tour. E così, resosi conto del gesto compiuto, ha spedito tutto al direttore del Parco Archeologico Gabriel Zuchtriegel allegando un biglietto: “….. Ho scavato tra le scatole e ho trovato le pietre, che vi restituisco. Per favore accettate le mie scuse per il mio comportamento spaventoso”.