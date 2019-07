Accoltellamento al "Palazzurro": nuovo processo per un giovane paganese

Sarà celebrato un nuovo processo di appello per il 26enne paganese, R.M, accusato di tentato omicidio e porto ingiustificato di arma in luogo pubblico per via di una aggressione avvenuta, sei anni fa, nei pressi del Palazzurro di Pagani. La Corte di Cassazione, infatti, ha annullato la sentenza della Corte d'Appello di Salerno, che aveva stabilito una pena di 4 anni e 11 mesi di reclusione, e ha deciso che per il giovane si apra un nuovo giudizio dinanzi a un altro collegio.

Il fatto

I fatti risalgono al luglio 2013 quando, al termine di una partita di calcio, il 26enne colpì più volte all’addome con un coltellino il 34enne, F.F., al culmine di una violenta discussione. Pare che tra i due vi fosse vecchi rancori. La vittima fu trasportata d’urgenza in ospedale, dove subì un intervento chirurgico, mentre l’aggressore si diede alla fuga, salvo costituisci due giorni dopo insieme all’avvocato sostenendo di aver reagito dopo essere stato aggredito dal 34enne. Una ricostruzione, la sua, che non ha convinto i giudici che, per questo, lo hanno condannato. Ma, adesso, la Cassazione ha deciso di censurare il vizio di motivazione della sentenza d'Appello, che si limitava a concludere che le argomentazioni difensive «non potevano essere oggetto di condivisione» ma senza dire null'altro rispetto ai motivi della decisione.