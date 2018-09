Pagani, lo accoltella in un bar dopo una lite: a giudizio

Risponde di lesioni il 47enne F.P. , di Pagani, citato a giudizio dalla procura per aver accoltellato un uomo l'8 ottobre 2015. I due si trovavano in un bar. Avevano cominciato a discutere di soldi: tra i due pare vi fosse una questione economica non risolta. Dalle parole si passò velocemente ai fatti.

L'aggressione

L'attuale imputato aggredì l'altro, N.J. , le sue iniziali, prima colpendolo con dei pugni al volto. Quando invece la vittima tentò di fuggire, F.P. lo aveva rincorso presso un'uscita secondaria del locale, colpendolo di nuovo al volto ma questa volta con un coltello. L'uomo fu preso di lato, senza che il coltello andasse a colpire punti vitali. Soccorso dal 118, ne ebbe per 10 giorni di prognosi, in virtù di un trauma cranico non commotivo e diverse ferite da taglio. Il 47enne invece fu denunciato a piede libero e ora sarà processato. Al giudice spiegherà il raptus di quel giorno, che avrebbe potuto avere consegueze peggiori