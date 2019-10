Comune di Pagani, accolto il ricorso del Prefetto: "Gambino decaduto da sindaco"

Non si sarebbe potuto candidare a sindaco di Pagani Alberico Gambino perché “incadidabile”. I giudici della prima sezione civile del tribunale di Nocera Inferiore, infatti, hanno accolto il ricorso presentato dal Prefetto di Salerno Francesco Russo dichiarando decaduto il primo cittadino eletto al secondo turno di ballottaggio lo scorso mese di giugno. Nei giorni scorsi, nell'aula "Adelchi Genovese", il collegio presieduto dal giudice Simone Iannone, si era riservato nell'esprimere il giudizio sulla posizione dell'attuale primo cittadino.

La querelle

Da una parte le ragioni del Prefetto Russo e dei consiglieri di minoranza Rita Greco e Vincenzo Calabrese, che spingono da tempo per la dichiarazione di incandidabilità, già oggetto di una pronuncia della Corte di Cassazione lo scorso 16 maggio. Dall'altra, quelle dei legali del sindaco Gambino, che hanno sostenuto che la natura del giudizio sia di competenza del Tar di Salerno. L'incandidabilità di Gambino fu ritenuta tale a causa dello scioglimento del consiglio comunale di Pagani, nel 2012, per infiltrazioni mafiose, accuse da cui è stato assolto.

Le spese

I giudici hanno condannato Gambino al pagamento delle spese di lite in favore della Prefettura (3.393 euro) e anche al rimborso per le spese forfettarie al 15%; medesima cifra dovrà versare per Calabrese e Greco.

L'incognita

Ora non resta che attendere le motivazioni e capire se, insieme a Gambino, decadrà anche la Giunta Comunale. E, in tal caso, arriverebbe un nuovo commissario prefettizio.