Pagani, ballatoio conteso e scatta la rissa: in cinque a processo

Una guerra tra condomini finisce in tribunale, con cinque persone a rispondere di rissa per quanto accaduto ad aprile 2013, a Pagani. Oggetto del contendere un ballatoio, causa di aggressioni e ferite, in via Tronato. I cinque imputati, seppur in momenti diversi, avrebbero avanzato pretese e diritti di proprietà concentrati su di un terrazzo, una superficie-area comune al centro degli interessi di diversi abitanti della costruzione, con gli appartamenti sui lati e il ballatoio al centro, preteso da tutti i contendenti. Tra i reati contestati dalla procura nella sua citazione a giudizio c’è l’esercizio abusivo delle proprie ragioni.

L'aggressione

In due giorni si consumò un'aggressione collettiva, commessa dai cinque imptutati ai danni di una donna, il 14 aprile 2013, ai danni di una donna, anche lei proprietaria di un stabile nel vicoletto, finita in ospedale con una prognosi di 40 giorni. Nei guai sono finiti un uomo di 52 anni, una donna di 60 anni, una giovane di 27, un anziano di 85 anni e un uomo di 45 anni. Tutti devono rispondere dell’accusa di esercizio arbitrario e lesioni in concorso per il terrazzo conteso.