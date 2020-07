"Attenta agli escrementi del cane": politico paganese aggredito in strada

Invita la padrona di un cane a raccogliere i bisogni del suo “amico a quattro zampe” ma viene aggredito. E’ quanto accaduto, giovedì scorso, all’imprenditore paganese Santino Ruggiero, esponente locale di Italia Viva, il partito centrista fondato a livello nazionale dall’ex premier Matteo Renzi.

Il fatto

Ruggiero si trovava in località Vasca Pignataro quando ha notato la presenza di una donna con il suo cane nelle vicinanze di un’aiuola. A quel punto – secondo quanto ha riferito successivamente ai carabinieri – ha invitato la signora a fare attenzione perché, l’area in questione, è frequentata soprattutto dai bambini. Quest’ultima lo avrebbe rassicurato dicendogli di portare sempre con sé la palettina con la busta per raccogliere gli escrementi del suo cane. Soltanto che, dopo qualche minuto, il marito della donna lo avrebbe prima minacciato al telefono e poi aggredito verbalmente e fisicamente sempre nell’area di Vasca Pignataro. L’imprenditore paganese, senza lasciarsi intimidire, si è recato ieri presso la Stazione dei Carabinieri di Pagani per sporgere formale denuncia.