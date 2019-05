Pagani, ecco l’anteprima del cortometraggio “Tonino”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il corto dal titolo "TONINO", costruito sulla drammatica vicenda del cuoco sindacalista ucciso dalla camorra, sarà presentato in anteprima lunedì 13 maggio alle 17.30 al cinema multisala “La Fenice” di Pagani, nella città dove il sindacalista Cgil nacque e morì. La proiezione in anteprima presenterà il cortometraggio dedicato alla sua memoria in presenza del cast, in presenza del protagonista Andrea Contaldo del regista Gaetano Del Mauro, degli autori Alfonso Tramontano Guerritore, Aldo Padovano e Federico Esposito, e della crew. Il lavoro si è avvalso della partecipazione straordinaria dell’attrice salernitana Anna Rita Vitolo, già impegnata nella serie tv HBO “L’amica geniale”. Il progetto è stato prodotto dalla Cgil e Flai Cgil assieme alla Fondazione Pol.I.S, con l’associazione culturale “Ambress’…am press” ed il presidio paganese di “Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” in collaborazione con il Giffoni Experience nell’ambito del programma “Giffoni per la Legalità”. Il corto gode del patrocinio del comune di Pagani.Il lavoro cinematografico ricostruisce una giornata ideale del protagonista, che si aggira per la Pagani dei nostri giorni come un fantasma, in cerca di verità e di pace. La sua storia, nelle intenzioni degli autori, prosegue il suo cammino, di bocca in bocca, al contrario dell’anonimato garantito dalla malavita e dalla violenta, assordante omertà che da sempre circonda questa storia. Tonino fu ammazzato dalla camorra la sera del 30 agosto 1978 a Pagani, di ritorno da casa della fidanzata, nel quartiere “Palazzine” di Pagani. Ad oggi la giustizia non ha individuato i nomi degli esecutori e dei mandanti. Dopo una lunga battaglia legale, Antonio Esposito Ferraioli ha ottenuto il riconoscimento di vittima della criminalità organizzata, col lavoro dei legali della famiglia ed il contributo di alcuni magistrati ascoltati nel corso dell’istruttoria, con la testimonianza di Lucia Pagano, sindacalista collega di Tonino.

L’anteprima del corto “TONINO” rientra nella due giorni di premio alla memoria organizzata dal Presidio di Pagani “Libera”. Lunedì 13 maggio oltre alle istituzioni locali, interverranno:

- don Tonino Palmese, presidente Fondazione Pol.I.S;

- Fabio Giuliani, referente Libera Campania;

- Arturo Sessa, segretario CGIL Salerno;

- Jean- René Bilongo, Flai-Cgil Campania;

- Claudio Gubitosi, direttore Giffoni Experience;

- Gerardo Ferraioli, presidente associazione culturale “Ambress’…am press”.

Martedì 14 maggio, invece, a partire dalle ore 16 al liceo scientifico “Monsignor B. Mangino” di Pagani si terrà l’incontro di don Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera Contro le Mafie, con gli studenti delle scuole del territorio. A seguire:

- il conferimento del premio alla memoria “Antonio Esposito Ferraioli”;

- la cerimonia di intitolazione del Presidio di Pagani “Libera” a Tonino Esposito Ferraioli

- l’assegnazione della borsa di studio in memoria ad un* alunn* meritevole dell'Ipsar di Pagani “Marco Pittoni”;

- la sottoscrizione del protocollo di intesa AEF tra Presidio Libera a Pagani, Coordinamento di Libera a Salerno e CGIL Salerno.

