Pagani, sottraggono circa 60mila euro ad anziana che accudivano: a giudizio due donne

Due donne, lavorando come domestiche in casa di un'anziana di Pagani, sono state mandate sotto processo per appropriazione indebita. Nel corso di quasi due anni, dall'inizio del 2016 alla fine del 2017, avrebbero sottratto all'anziana quasi 60mila euro. I soldi furono prelevati da un bancomat, per il quale le due avevano anche i codici d'accesso, in virtù del rapporto di fiducia con la vittima, alla quale badavano come domestiche. Le due saranno processate dopo una citazione diretta a giudizio. Autorizzate a prelevare solo 10mila euro, ne ritirarono invece complessivamente circa 59mila.