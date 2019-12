Prova a suicidarsi vicino al cimitero: donna salvata a Pagani

Tragedia sfiorata, ieri mattina, a Pagani, dove un’anziana ha provato a togliersi la vita ma, fortunatamente, è stata salvata dagli agenti della Polizia Municipale.

Il salvataggio

La donna si era fermata su un cavalcavia nei pressi del cimitero e stava per lanciarsi nel vuoto. Tempestivo l’intervento di due vigili urbani che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a bloccarla. Poi hanno telefonato al 118, che ha preso in cura la nonnina che, successivamente, è stata riaffidata ai familiari.