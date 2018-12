Pagani, anziano picchiato con una mazza da baseball in un parcheggio

Momenti di tensione ieri mattina, in via Madonna di Fatima a Pagani, dove un anziano di 80 anni è stato avvicinano da due uomini, che erano in sella ad una moto con il volto coperto, i quali lo hanno aggredito con una mazza da baseball nel parcheggio di un negozio. In pochi secondi l’uomo è caduto a terra sanguinante davanti agli occhi increduli di molti passanti, alcuni dei quali hanno messo in fuga i due banditi.

I soccorsi e le indagini

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato il malcapitato all’ospedale di Nocera Inferiore, dov’è tuttora ricoverato per varie contusioni e fratture. Su quanto accaduto indagano i carabinieri, che stanno cercando di dare un nome ai due aggressori, tramite le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dell’aggressione e alle testimonianze dei presenti. Non si esclude alcuna pista.