Studentessa sequestrata e picchiata in casa a Pagani: arrestato il fidanzato

E’ stato arrestato il ragazzo di 35 anni di Pagani accusato di aver sequestrato e picchiato la fidanzata all’interno della sua abitazione in via Califano. Il gip Danise del tribunale di Nocera Inferiore, infatti, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, per sequestro di persona e maltrattamenti, che, ieri, gli è stata notificata dai carabinieri.

Il dramma

Un vero e proprio incubo si è concluso per la studentessa nocerina di 25 anni, che, lo scorso mese di gennaio, venne liberata dai militari dell’Arma e dai vigili del fuoco dopo mesi di minacce e violenze avvenute fra le mura domestiche. Nella sua denuncia ha raccontato che l’uomo l'avrebbe prima convinta a convivere e poi l'avrebbe sequestrata costringendola anche a spacciare droga. Non solo. Ma ha rivelato di essere stata soggiogata: calci, pugni, padellate e anche il telefono sequestrato. Una sera, però, il 35enne si sarebbe dimenticato il cellulare a casa e così è riuscita a mettersi in contatto con il 112. Di qui le indagini e il successivo blitz da parte delle forze dell’ordine. Ora il suo aguzzino è finito dietro le sbarre della casa circondariale di Salerno.