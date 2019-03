Incassa un assegno non suo, nei guai un giovane di Pagani

Riesce a clonare un assegno e a incassare 13.500 euro. Pagherà una multa allo Stato, ma se si opporrà andrà a processo, un ragazzo di 29 anni di Pagani, destinatario di un decreto penale di condanna dalla procura di Nocera. Secondo la denuncia, con fatti accaduti il 13 settembre 2017, il ragazzo riuscì ad incassare un assegno all'Unicredit, attestando la titolarità del titolo e la legittimazione a negoziarlo, riuscendo poi ad incassare la somma in contanti che fu poi trasferita sul suo conto corrente. Ma quell'assegno, secondo la donna che ne aveva invece la titolarità, sarebbe stato clonato. Le accuse per lui sono di falsità ideologica commessa da privato e falsità in testamento olografo.