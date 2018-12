A Pagani multano anche "Babbo Natale", la colpa di una mancata autorizzazione

Babbo Natale multato dai vigili urbani. Accade a Pagani, venerdì scorso, dopo un controllo dei vigili presso la casetta di legno che che ospiterà in piazza Sant'Alfonso Santa Claus con i folletti per le prossime festività natalizie. La multa è stata di 120 euro, per la mancata autorizzazione per l'occupazione del suolo per uso pubblico

Una "telefonata anonima"

Lo spazio è di proprietà dei padri redentoristi del comitato "Pagani. Città di Sant'Alfonso". L'autorizzazione avrebbe dovuto essere richiesta dalla ditta che aveva montato la piccola struttura. Tuttavia, la segnalazione con tanto di multa lascia l'amaro in bocca, specie a quelli del comitato, se si pensa che piazza Sant'Alfonso è spesso preda di atti di vandalismo, che restano puntualmente impuniti, senza che nessuno si impegni a segnalare l'identità degli autori o anche sollecitare l'intervento delle forze dell'ordine. Il presidente e padre Luciano Panella, ha commentato l'accaduto dopo l'inaugurazione, domenica scorsa, del Chiostro Incantanto, parte del programma di eventi promossi per il periodo natalizio. «Per la mancanza di comunicazione giustamente siamo stati multati - ha detto - Questo episodio ci ha dimostrato una cosa, che quando si telefona per qualcosa che non va in piazza, vengono i vigili e giustamente multano. Questa volta è capitato a Babbo Natale. Perchè allora non si telefona quando si vedono giovani che scorazzano in bicicletta o gente che porta a spasso i cani e lascia gli escrementi? Perchè non si denuncia quando prendono a pallonate le finestre del convento o quando le persone bivaccano in piazza e lasciano l'immondizia? Allora vi prego, telefonate ai vigili perchè vengono. Come in questo caso che sono venuti. Denunciate perchè la piazza è nostra e noi abbiamo bisogno di essere presidiati».