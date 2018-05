Pagani, sorpresi a spendere banconote false: fermati due giovani

Due giovani incensurati originari di Pagani sono stati sorpresi mentre tentavano di cambiare due banconote da 50 euro contraffatte in un esercizio pubblico.

Il caso

Il titolare del negozio, insospettito dal comportamento dei due giovani, non ha esitato a chiamare la polizia che è rapidamente intervenuta sul posto. Una successiva perquisizione, inoltre, in una abitazione di uno dei due ha permesso di rinvenire altre due banconote da 50 euro false. I due giovani, quindi, sono stati segnalati a piede libero alla Procura della Repubblica per il reato di detenzione e spendita di banconote false.