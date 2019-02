Pagani, litigio in un bar con accoltellamento: denunciato l'aggressore

Un nuovo episodio di sangue scuote la città di Pagani, con una lite in un bar degenerata in accoltellamento. Il fatto è accaduto domenica sera, in un bar in piazza Sant'Alfonso

La cronaca

Un uomo di 45 anni è finito in ospedale perchè aggredito da una persona più giovane di lui, di qualche anno. Il fatto si è consumato intorno alle 9. La vittima è un operaio, disoccupato invece il secondo. I due - che pare non si conoscessero - avrebbero cominciato a parlare tra di loro e con altre persone, fino a quando uno dei due non avrebbe aggredito il suo interlocutore. Stando alle indagini condotte dai carabinieri della tenenza di Pagani, il 45enne avrebbe per primo aggredito l'altra persona, poi denunciata per aver estratto un coltello dalla tasca per colpire al torace, ma solo di striscio, il 45enne. La vittima, soccorsa da alcuni dei presenti, è stata soccorsa in ospedale, con una prognosi di trenta giorni. Chi lo ha accoltellato è stato identificato e denunciato a piede libero dai militari. Un'indagine frutto di un lavoro di testimonianze raccolte da alcune delle persone presenti nel bar, oltre che di immagini provenienti dai sistemi di videosorveglianza, che non hanno tuttavia chiarito di preciso le ragioni dietro l'episodio. Sia la vittima che il suo aggressore sono entrambi incensurati.