Rissa con gli addetti di una pompa di benzina: in quattro a processo

Saranno processati quattro giovani residenti tra Scafati, Nocera e Pagani, protagonisti di una rissa consumata in una stazione di servizio tre anni fa. L’episodio si registrò a Pagani, dove due giovani di Scafati si erano fermati insieme con alcuni amici per fare benzina. Era il giorno di San Valentino del 2015: sarebbero stati due dei quattro imputati (due ventenni) ad aggredire l’addetto alle pompe di benzina, che in seguito alla colluttazione fu medicato in ospedale. Eppure, finito anch'egli sul banco degli imputati. «C’era da fare un rifornimento di diesel - raccontò un testimone - Dopo aver messo dieci euro di carburante, due dei miei amici scesero di colpo dall’abitacolo e si azzuffarono con il benzinaio. Giunsero subito altre persone e così scendemmo anche noi dall'auto, ma solo per dividerli. Poi risalimmo in macchina e riuscimmo a scappare, ma tornammo subito dopo per recuperare un telefono cellulare che era caduto a terra».

Da lì una nuova aggressione: «C’erano cinque o sei persone - si legge nei verbali riempiti dalla procura - colleghi di lavoro del benzinaio, pensavano volessimo provocarli, che eravamo tornati apposta. Inveivano contro di noi, ci accerchiarono e ci aggredirono». Le quattro persone imputate, tra le quali due ventenni ma anche soggetti con più di trent'anni, saranno processati con l'accusa di rissa. Tutti e quattro hanno presentato opposizione ad un decreto penale di condanna, scegliendo la via del dibattimento. Secondo quanto trascritto negli atti dell’indagine e sulla base delle immagini registrate dalla telecamera di sicurezza, alle 18 circa del 14 febbraio 2015 una Fiat Panda giunse nella stazione di servizio a Pagani per fare rifornimento: due giovani ebbero uno scambio con l’operatore e poi lo aggredirono. Poco dopo ci fu la seconda aggressione, che coinvolse gli stessi giovani, il benzinaio e suo fratello