Pagani, trovato uomo carbonizzato in auto: indagini dei carabinieri

Un uomo di 80 anni è stato trovato carbonizzato, questa mattina, a Pagani, in via Lamioni. L'anziano si trovava nella sua auto, anch'essa danneggiata dalle fiamme. L'allarme è stato lanciato dai residenti. Sul posto sono giunti i carabinieri della tenenza di Pagani, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, nemmeno quella di un suicidio: da alcune telecamere della videosorveglianza presenti in zona si vedrebbe, infatti, l’uomo giungere con l'auto in via Lamioni e darsi fuoco. Le indagini sono in corso. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco, per le prime operazioni di messa in sicurezza.