Pagani, rubano offerte per 1000 euro in chiesa: si cerca una banda di giovani

Rubano le offerte nella chiesa di "Gesù Risorto", in via Fontana. Una banda di ladri, non è ancora chiaro il numero dei componenti, ha fatto irruzione in chiesa la scorsa notte per rubare qualsiasi oggetto di valore.

Il colpo

Dopo aver forzato le porte della sacrestia e dello studio di don Antonio Guarracino, parroco della chiesa, i malviventi hanno portato via due cassette delle offerte, una situata all'ingresso e l'altra nei pressi della statua della Madonna. Inoltre, ulteriori soldi in contanti sono stati sottratti da uno studio. Il bottino complessivo si aggirerebbe intorno ai 1000 euro, secondo una prima stima. Sull'episodio indagano i carabinieri della tenenza di Pagani, sollecitati dal parroco e dagli addetti presenti in chiesa. Una telecamera esterna, piazzata a pochi metri di distanza, avrebbe catturato le sagome di almeno tre persone. La zona, da diversi giorni, è preda di ladri che agiscono nel cuore della notte. Alcuni casi di intrusione notturna presso più domicili, sono stati segnalati ai carabinieri nelle scorse settimane. La banda è entrata in chiesa da una delle finestre in vetro, poste sul retro. Il sospetto è che si tratti di giovani ladri, per età. Non si esclude che possano essere stati gli stessi ad aver compiuto gli altri furti, segnalati tempo prima nella stessa zona.

Gallery