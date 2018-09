Nuovo raid al cimitero di Pagani, portati via oggetti in ottone

Ladri in azione al cimitero di Pagani, in via Leopardi. Dopo un primo episodio a giugno scorso, quando furono vandalizzate almeno 200 lapidi, giorni fa una banda di ladri ha depredato questa volta oggetti in ottone. Si tratta di candelabri, vasi per i fiori e altri oggetti, rubati da alcune tombe del camposanto. A denunciare il furto sono stati alcuni cittadini attraverso il social Facebook, con tanto di foto annesse e la richiesta di installare delle telecamere di videosorveglianza.

I raid nell'Agro

Cinque giorni fa, invece, era toccato al cimitero di Angri. Il 2 agosto scorso, i ladri avevano rubato oggetti sacri ed altri materiali. Pochi giorni fa, invece, sconosciuti avevano portato via l’attrezzatura usata dagli addetti alla manutenzione. I dipendenti della Angri Eco Servizi, la ditta che si occupa tra i vari servizi, anche di quelli interni al cimitero.