Pagani, accoltellò il fidanzato della sorella: condannato

Accoltellò per due volte il fidanzato della sorella, dopo un litigio nei pressi di casa. E' arrivata giorni fa la condanna per A.T. 26enne di Pagani, condannato a 3 anni di reclusione. Il giovane si è visto derubricare l’accusa di tentato omicidio in lesioni dal collegio presieduto dal giudice Franco Russo Guarro.

I fatti

L’episodio risale all’11 marzo 2017: alla base del gesto screzi passati ma continui tra l’imputato e la sorella, con il fidanzato di quest’ultima a finirci di mezzo. L’arma usata per colpire aveva una lama lunga dieci centimetri. Le accuse per A.T. erano di tentato omicidio - inizialmente - e porto di arma bianca. Quel giorno, la vittima giunse nei pressi della casa della fidanzata. Il fratello di quest’ultima sopraggiunse poco dopo. Tra i due vi fu un veloce scambio di battute, poi l’imputato estrasse un coltello dalla tasca del giubbotto e colpì con due fendenti il trentacinquenne, che si girò su un lato per difendersi e attutire uno dei due colpi, procurandosi una ferita nella parte sottostante l’ascella sinistra. A fermare quell’aggressione furono i familiari, intervenuti dopo pochi minuti, fino all’arrivo di un'ambulanza e dei militari. Anche la sorella dell’imputato - con la quale i rapporti non erano dei migliori - rischiò di essere aggredita. Futili motivi che quel giorno scatenarono la furia del giovane, che per fortuna dei presenti non portò a conseguenze peggiori.