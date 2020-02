Pagani, l'ex assessore Cafisi presenta denuncia alla Procura: "Delibere da sequestrare"

Bagarre al Comune di Pagani, dopo l'esposto presentato dall'ex assessore Mariagrazia Cafisi, alla procura id Nocera Inferiore e successivi alla presentazione dei primi atti avvenuta nei giorni successivi alla riunione del 27 gennaio scorso

La vicenda

L'ex esponente della giunta dell'ex sindaco Gambino, ha spiegato di aver allegato alla sua denuncia delle delibere, chiedendone il sequestro presso gli uffici del Comune. Spiegando di non essere stata d'accordo con la loro approvazione. Nella denuncia viene riportato anche dell'alterco con il consigliere comunale Nicola Campitiello. Le delibere contestate riguardano “l'accordo decentrato integrativo aziendale del 2019” e “la riorganizzazione strutturale della dotazione organica” che furono approvate dal resto della giunta comunale. L'ex assessore Mariagrazia Cafisi era stata candidata con il partito di Forza Italia, poi indicata dal partito come assessore comunale. A riguardo l'attuale sindaco facente funzioni, Anna Rosa Sessa, ha preferito non rilasciare dichiarazioni.