Pagani, imbocca rotatoria contromano e finisce su un'auto dei vigili urbani

Auto impegna una rotatoria contromano e finisce sull'auto della polizia municipale. Sfortuna e incoscienza per un uomo che questa mattina, a Pagani, in via Tramontano, ha imboccato una rotatoria nel senso opposto, finendo contro un'auto dei vigili urbani. Nessun ferito a seguito dell'incidente, a parte qualche danno ad entrambe le auto. L'uomo è stato poi identificato e multato dai caschi bianchi.