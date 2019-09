"Non potete parcheggiare", coppia aggredita a Pagani: 4 giovani a processo

Dovranno difendersi in un processo quattro ragazzi di Pagani, tra i 20 e i 23 anni, accusati di aver aggredito una coppia di fidanzati per un posto auto in via Trento.

L'aggressione

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il 10 settembre 2018, i due innamorati, provenienti da Scafati, erano intenzionati a parcheggiare dove, però, per il gruppo di adolescenti, era vietato. Uno di loro li avrebbe anche minacciati intimando loro di andare via. Non solo. In pochi minuti si sarebbe passati dalle parole ai fatti con il ragazzo ripetutamente colpito dalla banda insieme alla fidanzata. I due furono costretti a scappare e a recarsi in ospedale a Nocera Inferiore per le medicazioni. Ora gli aggressori sono imputati per i reati violenza privata, lesioni gravi e danneggiamento (uno di loro ruppe con una mazza da baseball il finestrino della vettura della coppia mentre si allontanava dal luogo dell’aggressione).