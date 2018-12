Pagani, corriere rapinato in strada con un coltello: caccia ai banditi

Era stato seguito, fermato e poi minacciato con un coltello affinchè consegnasse i soldi che trasportava. E' stato rapinato tre giorni fa un corriere della Sda Express, in pieno giorno, in una zona periferica tra Sant'Egidio del Monte Albino e Pagani. Ad agire sarebbero stati in due, poi fuggiti a bordo di un'auto con il volto parzialmente colperto. Il bottino sottratto al corriere ammonterebbe a circa trecento euro. L'uomo stava effettuando delle consegne, quando sarebbe stato colpito alle spalle, dopo essere sceso dal furgone per effettuare una delle tante visite a domicilio previste per quel giorno. Uno dei due rapinatori gli ha puntato un coltello alla gola, obbligandolo a consegnare i contanti che in quel momento possedeva. Sull'episodio indagano i carabinieri della tenenza di Pagani