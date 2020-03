Pagani, muore dopo due visite in ospedale in un solo giorno: indagati sei medici

Muore a 53 anni, dopo essere tornata in ospedale, dopo le dimissioni a seguito di una prima visita. Sono sei i medici indagati per la morte di M.E. , una donna di Pagani, deceduta il 24 marzo scorso. Il giorno precedente era giunta in ospedale lamentando dolori all'intestino. I medici l'avevano visitata, dopo esami specifici, poi le avevano prescritto una terapia, dimettendola dopo circa tre ore

Il fatto

Nella notte, la paziente lamentava però dolori ancora maggiori, tornando in ospedale, sempre con il 118. Il decesso si è registrato poi dopo poco, prima di effettuare una Tac, in rianimazione. A sporgere denuncia è stata la famiglia, che chiede alla procura la verità su quanto accaduto in ospedale. Entro novanta giorni, ci saranno i risultati dell'autopsia.