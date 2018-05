Pagani, 34enne a processo: droga e armi trovate dal cane "Pocho"

E' stato chiesto il rito immediato per il 34enne S.F. , paganese, accusato di detenzione di droga e di un’arma. Noto per dei piccoli precedenti di polizia, fu trovato tempo fa in possesso di cinque chili di hashish, suddiviso in panetti e trenta grammi di coca, con bilancino di precisione e materiale per taglio e confezionamento, con una pistola conservata all’interno del garage individuato dagli uomini della polizia di Nocera Inferiore. All'uomo gli agenti ci arrivarono nel mezzo di un blitz effettuato mediante impiego di cani antidroga, con la scoperta dello stock di stupefacenti all’interno di un box a due passi da Piazza Sant’Alfonso a Pagani. Nello specifico, l’area che circonda lo stadio comunale Marcello Torre. S.F. per gli investigatori sarebbe un riferimento logistico, con l’ipotesi di un appoggio utilizzato da altri, nell’ambito di un sistema di spaccio che utilizza incensurati per tenere le fonti, i luoghi dove è materialmente conservata la droga, lontano dall’attività effettiva di smercio.

Le indagini

Il cane antidroga individuò il luogo dov’erano stipati i 5 chili di hashish divisi in 51 panetti, una busta di cellophane nero contenente trenta grammi di cocaina divisa in tre pietre, il bilancino, una pistola con matricola punzonata calibro nove marza Zoracki modello 914 con caricatore completo di otto cartucce, tutto in una busta di plastica nera. Era il 12 aprile scorso.