Confezionavano dosi di crack, blitz nella notte a Pagani: presi in due

Blitz nella notte a Pagani, in Viale Trieste, con due persone arrestate per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di L.P. , 41enne e A.P. , di 35. Il primo è finito in carcere, il secondo agli arresti domiciliari

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I controlli

I carabinieri della tenenza hanno sorpreso entrambi mentre preparavano e confezionavo droga, crack per la precisione. Sono stati sequestrati circa 15 grammi ad A.P. e 2000 euro in contanti, ritenuto potenziale provento di spaccio. Mentre il primo, aveva in suo possesso almeno quindici dosi di stupefacente. L'operazione dei militari della tenenza rientra in quella incessante e oramai lunga attività di repressione dello spaccio di droga nel comune di Pagani, da sempre attivo nel centro storico e nelle zone periferiche della città, da anni, nonostante i blitz degli ultimi anni che avevano smantellato diverse organizzazioni dedite al traffico di stupefacenti. La convalida per i due indagati si terrà venerdì.