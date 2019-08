Nascondeva 100 dosi di droga in auto: arrestato 25enne a Pagani

I carabinieri di Pagani hanno arrestato un corriere della droga di 25 anni, F. N le sue iniziali, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il blitz

Il pregiudicato è stato intercettato nel centro storico, in zona Lamia, mentre era a bordo della sua automobile; in un vano appositamente ricavato all'interno del telaio, infatti, trasportava ben 150 dosi di cocaina pronte alla vendita. Per questo è stato subito ammanettato e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza direttissima.