Spacciava da casa, arrestato per vendita di stupefacenti 35enne a Pagani

Spacciava direttamente da casa sua. E' stato arrestato e poi sottoposto al divieto di dimora nel comune di Pagani, un uomo di 35 anni, beccato dai carabinieri durante l'ennesimo controllo antidroga, dopo aver consegnato della sostanza stupefacente ad alcune persone. Direttamente da casa sua.

Il blitz

I militari hanno effettuato una perquisizione in casa sua, sequestrandogli anche 3000 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio. I carabinieri hanno atteso che l'uomo finisse l'ultima consegna, prima di intervenire e arrestarlo in flagranza. Lo stupefacente venduto era cocaina. Pochi grammi, quelli sequestrati. Al termine della direttissima celebrata ieri, il tribunale di Nocera ha convalidato l'arresto, per poi liberare il 35enne e sottoporlo al divieto di dimora a Pagani.