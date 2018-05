Pagani, girava con 25 grammi di coca in auto: condannato a 2 anni

È stato condannato a una pena di 2 anni, per l’accusa di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, il quarantenne paganese A.D.A. , fermato nel dicembre del 2017 e chiamato a rispondere del possesso di un pacco di cocaina destinato allo spaccio. L’uomo, che la Procura nocerina aveva chiesto di processare con il rito immediato in virtù di un quadro probatorio ritenuto schiacciante, ha scelto l’alternativa del rito abbreviato, chiudendo il giudizio allo stato degli atti e beneficiando così di uno sconto di pena. L'imputato fu fermato dai carabinieri in auto, una Golf nera, ad un posto di blocco. Con se aveva quattro dosi di droga confezionate e occultate. Un successivo controllo domiciliare portò i carabinieri a scoprire in una buca ricavata nel terreno una busta con dentro altri 25 grammi di cocaina.