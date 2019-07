Blitz dei carabinieri a Pagani, due arresti per droga: in un garage trovata una pistola

Sono stati arrestati ieri sera due uomini, in viale Trieste, perchè trovati in possesso di circa 200 grammi di cocaina. La droga era già suddivisa in diverse buste piccole, pronte per essere spacciate. Si tratta di due incensurati, L.F. e C.F. , entrambi di Pagani, fermati dai carabinieri della tenenza con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono finiti agli arresti domiciliari, poi sono comparsi davanti al giudice presso il tribunale di Nocera Inferiore, ieri mattina, per il giudizio direttissimo. Al termine del rito, per i due è stato disposto il divieto di dimora nel comune di Pagani. Nella stessa operazione, i carabinieri hanno trovato anche un garage aperto, situato a poca distanza dall'abitazione di uno dei due. Al suo interno, è stata trovata una pistola e un giubbotto antiproiettile. I due non sono stati denunciati per questa circostanza, per la quale si procederà separatamente, al momento contro ignoti. Il materiale è stato sequestrato.