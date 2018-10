Beccati con dosi di cocaina, doppio arresto nelle strade di Pagani

Doppio arresto per droga nei quartieri del centro storico di Pagani. Nel week end, i carabinieri hanno arrestato G.D. e F.N. noti alle forze dell’ordine, in possesso di trenta dosi di cocaina pronte alla rivendita. Il blitz dei carabinieri guidati dal comandante Cannatelli, ha interrotto la potenziale rivendita di droga nel quartiere “San Francesco”.

Le accuse

L’accusa per i due è di detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio nelle modalità del concorso. I due, difesi dal legale Bonaventura Carrara, sono stati arrestati in flagranza e giudicati per direttissima, al tribunale di Nocera Inferiore. Pochi giorni i carabinieri avevano arrestato in maniera analoga, dopo un servizio di appostamento ed osservazione, nel quartiere della "Lamia2, il 38enne V.B. storico personaggio legato all’attività illecita nel cuore di via Matteotti, noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. L'attenzione degli inqiurenti nei quartieri storici di Pagani resta alta, con il "sistema" del mercato della droga sempre attivo