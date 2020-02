Beccati a spacciare crack, uno dei due tenta di ingoiare la dose: due arresti a Pagani

Sono stati beccati in flagranza, in due, dai carabinieri della tenenza di Pagani, mentre concludevano la cessione di più dosi di crack. Una dose che uno dei giovani aveva anche tentato di ingoiare, senza successo, per sfuggire al controllo ed evitare l'arresto. Così non è stato. Nuova operazione anti droga dei militari che due giorni fa, hanno arrestato in flagranza due 30enni, uno di questi noto per precedenti, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Il blitz

Per entrambi era contestato il possesso di 19 dosi di crack, recuperate in zona San Francesco, a Pagani. Ieri mattina, i due sono comparsi dinanzi al giudice per la direttissima. Nel convalidare l'arresto, il tribunale di Nocera Inferiore ha disposto per entrambi l'obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza. L'attenzione sul fenomeno di spaccio a Pagani resta molto alta, da parte dei carabinieri, in ragione dell'enorme quantità di stupefacente che quotidianamente gira e viene venduto nel territorio di Pagani, come dimostrano le ultime grosse operazioni delle forze dell'ordine contro più gruppi organizzati allo spaccio.