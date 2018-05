Pagani, in garage con due chili di marijuana: a processo 33enne

Finisce a processo un ragazzo di 33 anni, beccato l'8 febbraio scorso in possesso, all’esito di una perquisizione domiciliare dei carabinieri della tenenza di Pagani, di 2,5 chili di marijuana e 15 grammi di cocaina. Insieme allo stupefacente, i militari trovarono anche materiale utile al confezionamento di dosi. Oltre alla droga, furono sequestrati anche 2400 euro, ritenuto provento di illecite cessioni e sottoposto a sequestro. Il ragazzo finì agli arresti domiciliari. In garage, i carabinieri trovarono anche sette proiettili di una calibro 9x19, che gli valsero una seconda contestazione all'autorità giudiziaria. Ora lo attende il processo, dopo la richiesta di giudizio immediato avanzata dalla Procura di Nocera Inferiore. Il sospetto, data l'incensuratezza dell'uomo, è che quello stupefacente fosse tenuto per altri individui, certamente più interni al sistema di spaccio e gestione delle piazze di Pagani