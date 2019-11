Cocaina in casa, arrestato impiegato di azienda per raccolta rifiuti a Pagani

Quaranta dosi di cocaina in casa, fermato dai carabinieri di Pagani un uomo, impiegato in un'azienda impegnata nel settore dei rifiuti. L'operazione è stata condotta nello scorso week end. L'uomo, di 50 anni, è stato destinatario di un controllo da parte dei militari agli ordini del tenente Simone Cannatelli, che hanno trovato la droga in cucina, in un contenitore per farmaci. Si trattava di circa quaranta pallini di cocaina. Oltre allo stupefacente, è stato sequestrato anche un bilancino di precisione e altro materiale occorrente per confezionare la droga. L'uomo è poi comparso dinanzi ai giudici del tribunale di Nocera, per il rito per direttissima.