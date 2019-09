Pagani, provò ad ingoiare la droga per sfuggire all'arresto: va a processo

Nel corso di un controllo antidroga, per non farsi beccare, decise di ingoiare lo stupefacente che aveva con se. Fu salvato, ma ora dovrà essere processato. Era il 30 agosco scorso, circa un anno fa, quando P.M. , alla vista dei carabinieri provò a far sparire le prove, provando ad inghiottire dei pallini di stupefacente per cancellare tracce indiziarie che gli sarebbero costate l'arresto.

Le accuse

L'uomo era pronto per spacciare - a detta dei militari - impegnati per strada per un normale controllo. Il processo per P.M. partirà il 16 aprile 2020, dopo il decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal pubblico ministero. L'uomo risponde di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, con 19 pallini di cocaina e crack pronti alla rivendita sul mercato di strada. Trovati in suo possesso. Il blitz scattò dopo che i carabinieri individuarono l'uomo, impegnato a nascondere la droga. Con se aveva anche 900 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita, con il sequestro scattato per soldi e droga e l'avvio del procedimento penale a suo carico.