Spacciava in un'area di servizio di Pagani, arrestato 42enne

E' stato sorpreso lunedì a spacciare crack in un parcheggio di un'area di servizio tra Pagani e Nocera Inferiore. E' stato arrestato per possesso ai fini di spaccio G.C. , 42 anni, con precedenti, mentre cedeva una dose ad una ssuntore, poi identificato e segnalato alla Prefettura di Salerno. L'operazione è stata condotta dai carabinieri della tenenza. L'uomo, dopo il rito per direttissima, non potrà più mettere piede a Pagani in virtù di un divieto di dimora. E' l'ennesimo arresto eseguito dai carabinieri nel comune di Pagani, città da anni al centro di un servizio di repressione per lo spaccio di droga, come conferma l'ultimo blitz messo a segno dalla procura Antimafia.