Spacciava con guanti e mascherina, nuovo arresto per le strade di Pagani

E’ stato arrestato in flagranza di reato G.C., noto alle forze dell’ordine, sorpreso dai carabinieri della tenenza di Pagani in possesso di 5 pallini di droga, di tipo crack e cocaina. Con se aveva circa 40 dosi, divisi anche in parte presso la sua abitazione. L'uomo, di 43 anni, è stato arrestato in flagranza nei pressi dell'area del mercato ortofrutticolo, che sembra diventato un luogo di scambio abituale tra assuntori e pusher.

Spaccio in mascherina

L'uomo aveva guanti e mascherina, per l'emergenza Covid-19, ma non è sfuggito al controllo dei carabinieri, che sono intervenuti subito dopo una cessione di droga. Solo qualche settimana fa, i militari avevano arrestato un altro pusher impegnato a vendere cocaina a diversi assuntori. Al termine delle formalità di rito, il pusher è stato trasferito in casa, in regime di domiciliari.