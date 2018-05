Pagani, da casa preparava le dosi per le piazze di spaccio

Rischia il processo G.M. , paganese, accusato di spaccio di stupefacenti. Noto alle forze dell'ordine, l'uomo fu sorpreso lo scorso aprile con della droga in casa. Cento grammi di marijuana e alcune dosi di hashish. Un risultato ottenuto dai carabinieri dopo una perquisizione domiciliare. La droga era custodita in un armadio e in un borsello, con l'avvolgimento di cellophane dello stupefacente, diviso poi anche in un altro involucro. Gli inquirenti ritennero che quell'abitazione rappresentasse un punto d'acquisto per diversi assuntori. Ora il giudizio del gip, dopo la richiesta di immediato della procura di Nocera Inferiore