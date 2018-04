Pagani, 15 chili di "maria" nascosti in garage: patteggia 3 anni di pena

Ha patteggiato 3 anni e 4 mesi A.V. , paganese con diversi precedenti specifici, beccato mesi fa con quindici chili di marijuana ritrovati dai carabinieri in un garage lungo via Nazionale. L'uomo, sottoposto alla sorveglianza speciale, fu fermato in strada dai carabinieri e trovato in possesso di alcune dosi di “erba”. La successiva perquisizione domiciliare portò alla scoperta del quantitativo notevole di droga, custodito in tre grosse buste riposte in un box auto nella disponibilità dell’uomo, a Sant'Egidio del Monte Albino. Secondo le indagini dei militari guidati dal tenente Angelo Chiantese, il materiale proveniva dalla Toscana. Nel rivenderlo, avrebbe fruttato approssimativamente ottantamila euro. Era la fine dello scorso mese di gennaio