Estorsioni e spaccio per il clan, conferme e nuovo processo per un'indagine nell'Agro

Droga ed estorsioni, la Cassazione accoglie il ricorso per due imputati, fissando l'inizio di un nuovo processo presso la Corte di Appello di Napoli. Tre invece sono le condanne che diventano definitive. Da rideterminare quelle invece per G.B. di Pagani e G.D.R. , originario di Torre del Greco (otto anni di reclusione per entrambi). Ricorso respinto invece per L.P. di Pagani, condannata a 4 anni e mezzo, E.M. e A.M. di Angri, 3 anni e 4 mesi ciascuno.

L'indagine

I fatti risalgono agli anni 2000, con l'inchiesta dell'Antimafia sulle organizzazioni criminali di Angri e Pagani. I primi due imputati erano accusati di possesso di circa 3 chili di cocaina, tra il gennaio e il novembre del 2003, oltre che di aver minacciato due titolari di un bar, costringendogli a versare 1500 euro al mese. La donna, imputata, invece, rispondeva di essere mandante di un'estorsione realizzata da un uomo (poi diventato collaboratore di giustizia) nei confronti di un imprenditore. La vittima sarebbe stata costretta con violenza a restituire 25mila euro ottenuti con tassi usurai. I due di Angri, invece, erano anche loro considerati mandanti di un'estorsione aggravata verso un altro imprenditore, anch'egli costretto a consegnare 200mila euro dietro assegni da 3500 euro ciascuno.